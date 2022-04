Liga : l'Atlético de Madrid vient à bout de l'Espanyol après dix minutes de temps additionnel

Après son élimination de la Ligue des Champions au terme d'une demi-finale retour houleuse à domicile face à Manchester City, l'Atlético de Madrid retrouvait l'enceinte du Wanda Metropolitano pour la réception de l'Espanyol Barcelone, dans le cadre de la 32e journée de Liga. Si la première mi-temps était faible en occasion et pauvre en but, la rencontre se décantait en seconde période.

En effet au retour des vestiaires, Diego Simeone faisait entrer Griezmann, Carrasco et Cunha. Bon coaching puisque quelques minutes plus tard, sur un service du Brésilien, Yannick Carrasco ouvrait la marque pour les Colchoneros (52e). Cependant, le goleador espagnol Raul de Tomas, après l'exclusion pour un second carton jaune de Kondogbia (71e), remettait les deux équipes à niveau (74e). Dans les ultimes seconde du temps additionnel (90e+10), le Belge s'offrait un doublé sur pénalty pour offrir la victoire aux Colchoneros, qui prennent de l'air sur leurs poursuivants, et qui peuvent encore rêver du podium, même si leur calendrier n'est pas facile.