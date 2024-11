Brentford : le début de saison stratosphérique de Bryan Mbeumo

Brentford était allé le chercher à Troyes, à seulement 20 ans. Cinq ans plus tard et après plus de 200 rencontres disputées avec les Bees, Bryan Mbeumo confirme les attentes placées par Thomas Frank en lui. Artisan de la montée de Brentford en 2021 dans l’élite du football anglais, l’international camerounais (18 sélections, 4 buts) s’est imposé comme l’un des principaux leaders de son équipe au fil des saisons.

Après la suspension d’Ivan Toney en mai 2023, Mbeumo devait prendre la place de guide suprême de l’attaque des Bees, aux côtés de Yoann Wissa. Une chose que les deux joueurs africains ont su faire avec brio. L’ancien Troyais avait bouclé la saison passée avec un total honorable de 9 réalisations et de 6 passes décisives, en 25 matchs de Championnat. De quoi attirer l’attention de Newcastle et de Liverpool, lors du dernier mercato estival. « J’ai passé cinq saisons à Brentford, dans un club qui a su me faire grandir et passer un cap. Mais oui, j’ai envie de jouer les plus grandes compétitions, dans les meilleurs clubs. C’est quand même alléchant de voir certaines grosses écuries s’intéresser à moi. On verra », avait-il confié en fin de saison passée. Fort heureusement pour le club londonien, Mbeumo est resté à Brentford et continue d’être performant.

Huit buts en neuf matchs cette saison

Le 26 octobre dernier, Brentford recevait Ipswich Town au Gtech Community Stadium, pour le compte de la 9e journée de Premier League. Une rencontre très mal embarquée pour les Bees qui perdaient (0-2), après 31 minutes de jeu. Mais Thomas Frank a pu compter, une nouvelle fois, sur Bryan Mbeumo, buteur sur penalty pour permettre à Brentford de prendre l’avantage (51e, 3-2), avant de donner la victoire en toute fin de rencontre (90e+6, 4-3). Deux buts qui ont fait grimper son bilan à huit réalisations en neuf titularisations cette saison et qui le placent derrière Erling Haaland, au classement des meilleurs buteurs du championnat anglais.

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur l’état de forme du joueur de 25 ans, Thomas Frank estimait que son joueur devait être considéré comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League. « J’espère que les gens le feront ! Combien de buts a-t-il marqués en neuf matches ? C’est très impressionnant de la part d’un ailier dans une équipe du milieu de la Premier League. Ce n’est pas normal. » Opposé à Fulham, ce lundi, en clôture de la 10e journée, Brentford pourra compter à nouveau sur un Bryan Mbeumo en excellente forme sur ce début de saison. Sa forme étincelante est par ailleurs toujours suivie par Newcastle qui envisage de passer à l’action cet hiver, selon The Telegraph.