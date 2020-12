OGC Nice : Jeff Reine-Adélaïde s'engage pour les sinistrés de la tempête Alex

La France et particulièrement les Alpes-Maritimes ont été touchés par la tempête Alex. La région autour de Nice et les familles qui y vivent sont en proie aux sinistres. Et l'OGC Nice s'est mobilisé pour leur venir en aide, en parvenant à récolter 30 000 euros pour les sinistrés, notamment grâce à une vente aux enchères.

La suite après cette publicité

Ainsi, des maillots des Aiglons ont été vendus aux enchères, vente à laquelle ont participé des joueurs niçois, à l'instar de Jeff Reine-Adelaïde, mais aussi Amine Gouiri ou Morgan Schneiderlin. Le milieu de terrain, prêté par l'Olympique Lyonnais, a ainsi racheté son maillot pour un montant de 1 000 euros et le remettra à un jeune supporter du Gym. Une action qui montre l'engagement du club et des joueurs envers la cause.