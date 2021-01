ASSE : Jean-François Soucasse nouveau DG

Vacant depuis le départ de Xavier Thuillot, le poste de Directeur Général des services vient de trouver preneur à l'AS Saint-Étienne. Les Verts viennent en effet d'annoncer l'arrivée de Jean-François Soucasse.

Ancien joueur stéphanois dans les années 1990, ce dernier a occupé des fonctions de dirigeant à Toulouse. «Je suis heureux et honoré de revenir à Saint-Étienne pour me mettre au service de l’ASSE, un club mythique porté par une ferveur incomparable. Les défis sont nombreux. Relevons-les ensemble avec solidarité, fierté et enthousiasme», a confié l'intéressé au sortir de sa nomination.