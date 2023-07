France - Jamaïque : les compositions officielles

L’équipe de France féminine de Football entre en piste dans ce Mondial 2023 ! Prétendantes au sacre final, les protégées d’Hervé Renard défient ce dimanche à midi, au Football Stadium de Sydney, la Jamaïque, dans le cadre du premier match de la phase de groupes de la compétition. Une rencontre ô combien capitale pour les Bleues, déterminées à faire bonne figure dans ce Mondial et à entamer cette nouvelle ère Hervé Renard sur une bonne note. Ambitieuse, l’équipe de France veut en effet effacer la déception de la Coupe du Monde 2019 à domicile, et décrocher un premier titre sur la scène internationale. Malgré plusieurs absences et une préparation en demi-teinte ces dernières semaines avec une victoire face à l’Irlande (0-3), ainsi qu’une défaite face à l’Australie (1-0), le sélectionneur des Bleues pourra compter sur un groupe compétitif.

Pour cette première rencontre dans cette Coupe du Monde 2023, qui sera à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato à partir de 12h, Hervé Renard, privé de Selma Bacha et Elisa De Almeida, a décidé de maintenir un schéma tactique organisé en 4-3-3. Capitaine de l’équipe de France et indispensable, Wendie Renard est logiquement alignée en défense centrale aux côtés d’Estelle Cascarino. Les deux joueuses seront épaulées par les deux latérales Maelle Lakrar et Sakina Karchaoui. Au milieu de terrain, Hervé Renard mise sur Grace Geyoro, Sandie Toletti et Amel Majri, tandis que le secteur offensif est composé de Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer et Clara Mateo. En face, la Jamaïque, entraînée par Lorne Donaldson et organisée en 4-4-2, pourra compter sur la présence de trois joueuses évoluant dans le championnat de France de Football avec Deneisha Blackwood, ainsi qu’Alysson et Chantelle Swaby.

Les compositions officielles :

France : Peyraud-Magnin – Lakrar, Cascarino, Renard, Karchaoui – Geyoro, Toletti, Majri – Diani, Le Sommer, Mateo.

Jamaïque : Spencer - Sampson, Swaby, Swaby, Wiltshire - Spence, Brown, Blackwood, Primus - Shaw, Matthews.