Le Havre, l’heure du déclic a sonné !

«On aurait été incapables de gagner ce match il y a encore quelques semaines. On a pris conscience que l’on était capable de battre n’importe qui. Il faut savourer. On sait que ça va être dur mais on a qu’un seul objectif en tête : le maintien». Voici ce que déclarait André Ayew, quelques minutes seulement après le magnifique exploit du HAC en terres lilloises (2-1), samedi soir dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Un message clair de la part de l’attaquant ghanéen, ô combien soulagé par la première victoire havraise en cette année 2025.

Un mercato hivernal déterminant

Plongé dans une crise profonde au cours des dernières semaines, le HAC - qui n’avait plus gagné le moindre match depuis le 24 novembre dernier (7 défaites, 2 nuls) - a, en effet, retrouvé le sourire sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Recruté cet hiver, Ahmed Hassan trompait d’abord Lucas Chevalier d’une belle frappe enroulée du droit (38e) avant que le jeune Issa Soumaré ne double la mise (56e). En fin de match, les hommes de Didier Digard résistaient finalement aux vagues nordistes et empochaient ainsi un précieux succès malgré la réduction du score tardive de Chuba Akpom (90+7e).

Plus que le résultat - permettant aux Hacmens de grimper à la 17e place avec une petite longueur de retard sur l’ASSE, barragiste - cette victoire a surtout donné le sentiment d’un réel déclic au sein du groupe havrais. Portés par leurs nouvelles recrues, à l’image du duo Junior Mwanga-Mahamadou Diawara étincelant dans l’entrejeu, les Ciel et Marine ont affiché un visage séduisant. Libéré, plus tranchant offensivement et rassurant sur le plan défensif, le HAC a globalement maîtrisé son sujet et aurait même pu s’imposer plus largement sans un grand Lucas Chevalier (50e).

Des recrues déjà décisives

«On est très content mais le chemin est encore long. On veut en profiter mais quand on a montré ce visage-là, quand on a des supporters qui ont répondu tout le temps présent, on doit décider quel est notre avenir. Et ça passe par d’autres performances comme celle-ci», notait, en ce sens, Didier Digard, présent en conférence de presse. Soulagé, au même titre que l’ensemble du vestiaire, le technicien havrais en profitait également pour souligner le changement d’état d’esprit de ses hommes. «Ce qui m’a vraiment plu, c’est l’état d’esprit. Les joueurs ont pris conscience que notre salut passera par le jeu». Avant d’adresser un message fort à sa direction.

«Il faut féliciter le club qui s’est donné les moyens à travers ce mercato de prendre de nouveaux joueurs, qui nous apportent des choses différentes. C’est un marché qui nous a permis de réduire l’effectif pour avoir un état d’esprit où tous les joueurs sont concernés par l’avenir du club. Quand on est, au quotidien, beaucoup plus sérieux et tournés vers le collectif, ça paie le week-end. La victoire d’aujourd’hui (samedi, ndlr) ne vaudra rien si on ne continue pas dans cette voie pour le maintien». Une chose est sûre, en se montrant actif lors de la fenêtre hivernale avec pas moins de 4 arrivées (Ahmed Hassan, Mahamadou Diawara, Junior Mwanga, Fodé Ballo-Touré) et 6 départs (Steve Ngoura, Christopher Operi, Oussama Targhalline, Yoann Salmier, Paul Argney et Samuel Grandsir), le club normand a retrouvé un équilibre certain.

Un changement tactique efficace

Un vent de fraîcheur symbolisé par l’impact immédiat de Junior Mwanga et Mahamadou Diawara, alignés aux côtés de Yassine Kechta dans l’entrejeu. «Ce sont des profils qui manquaient à notre équipe. Des joueurs d’impact mais avec des capacités techniques grâce auxquelles ils résistent aux impacts et donnent du sens au jeu. Je suis très fier d’eux mais je veux donner le mérite aussi aux autres. Mais c’est vrai qu’ils donnent un autre visage à notre équipe», reconnaissait d’ailleurs Digard. Critiqué depuis le début de la saison, l’ancien coach de l’OGC Nice a lui aussi contribué à ce réveil. Habitué au 5-3-2, voire au 4-4-2, l’architecte de 38 ans semble, aujourd’hui, plus adepte du 4-3-3.

Un système tactique, jusqu’alors efficient, permettant aux Normands d’afficher un visage plus offensif. Le week-end dernier, sur la pelouse d’Angers, le HAC était d’ailleurs déjà passé tout proche de la victoire avant de se faire rattraper sur le fil après une réalisation de Florent Hanin (90e). «Ce soir (samedi, ndlr), il y a la victoire et la manière. C’était un match quasi-parfait. Cela fait plusieurs rencontres que l’on se sent mieux sur le terrain. On montre des choses que l’on était incapable de faire en première partie de saison», confiait, dans cette optique, Loïc Nego, conscient de l’évolution positive au sein de la formation normande.

Si tout reste à faire et que le HAC reste plus que jamais en danger, ce mercato hivernal pourrait, quoi qu’il en soit, être le véritable point de départ d’un futur bien plus radieux dans la cité portuaire. Avec une équipe soudée où chaque joueur est désormais focalisé sur les objectifs du club, à savoir se maintenir dans l’élite du football français, les pensionnaires du Stade Océane espèrent désormais poursuivre sur cette belle lancée lors de la réception de l’OGC Nice, dimanche prochain, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Au Havre, le réveil a sonné et les Aiglons sont d’ores et déjà prévenus.