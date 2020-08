PSG : Angel Di Maria et Leandro Paredes suspectés d'être touchés par le Covid-19

Une semaine après la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (1-0), le PSG a recensé deux cas suspectés d'être touchés par le Covid-19 au sein de son effectif professionnel. C'est le club qui vient de communiquer la nouvelle. «Deux joueurs du PSG sont suspects d’infection au Covid-19. Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté», précise le communiqué.

L'identité des deux concernés vient d'être dévoilée par le journal L'Équipe. Ainsi, il s'agirait des deux Argentins Leandro Paredes et Angle Di Maria. Ces derniers ont écourté leurs vacances à Ibiza et ont été placés en isolement sur Paris. Le quotidien fait aussi part de doutes autour de Mauro Icardi qui pourrait également avoir contracté le Covid-19. Ander Herrera, Keylor Navas et Neymar étaient aussi aux Îles Baléares, lieu où la pandémie circule vivement actuellement.