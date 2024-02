Égypte : Rui Vitória viré de son poste de sélectionneur

Sur la sellette après l’élimination de l’Égypte en huitièmes de finale de la CAN face à la RD Congo (1-1, 7-8 t.a.b), Rui Vitória a été démis de ses fonctions de sélectionneur. Via un communiqué publié ce dimanche, l’EFA (Fédération égyptienne de football) a officialisé le départ du Portugais, qui pourrait par ailleurs être remplacé par Hervé Renard comme l’avait indiqué la presse locale plus tôt dans la semaine.

«Merci à Roy Vitoria et à son équipe adjointe. Le Conseil d’administration de la Fédération égyptienne de football, à l’issue de sa réunion d’aujourd’hui pour discuter des rapports techniques et administratifs concernant la participation de l’équipe nationale au Championnat d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire 2023, a décidé de remercier le Portugais Rui Vitoria, l’entraîneur de l’équipe nationale égyptienne et son staff adjoint, tout en étudiant les biographies des entraîneurs étrangers et en les présentant lors de la prochaine réunion», indique l’EFA, en précisant qu’un entraîneur étranger devrait prochainement être nommé.