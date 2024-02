Hervé Renard serait proche d’un accord avec l’Égypte

Après la CAN 2023, beaucoup de sélectionneurs ont perdu leur place suite à un tournoi raté pour plusieurs nations. Algérie, Côte d’Ivoire, Ghana, Égypte… nombreuses sont ces sélections qui vont devoir changer de coaches pour différentes raisons. Et dans toutes ces tractations, le nom d’Hervé Renard revient avec insistance. Très proche du continent africain où il s’est fait connaître, le sélectionneur de l’équipe de France féminine ne devrait pas continuer après les Jeux Olympiques.

Approché par la Côte d’Ivoire au milieu d’un improbable prêt en cours de CAN suite au départ de Jean-Louis Gasset. Mais alors que son nom a également été cité en Algérie pour prendre la suite de Djamel Belmadi, Kora Plus, média égyptien très suivi, annonce ce samedi qu’un accord serait sur le point d’être trouvé entre le technicien français de 55 ans et les Pharaons. Seuls certains détails financiers restent à régler d’après la publication égyptienne qui semble sûre de son coup.