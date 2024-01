La Côte d’Ivoire veut se faire prêter Hervé Renard par la FFF !

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 offre des rebondissements spectaculaires, à chaque journée ou presque, sur le terrain et en dehors. Le dernier n’est pas le moins surprenant loin de là. Rappelons d’abord le contexte. La Côte d’Ivoire, hôte de la compétition, vainqueur en 2015, a cru être éliminé suite à la déroute 4-0 face à la Guinée équatoriale, lors du 3e et dernier match de poule. Mais, magie de la compétition, et surtout de ce format avec les 4 meilleurs troisièmes qualifiés pour les huitièmes, elle est restée en course, et affrontera le Sénégal, grand favori à sa succession, lundi prochain à 21 heures.

Problème, devant le tollé général, la Fédération ivoirienne de football avait décidé de se séparer de Jean-Louis Gasset, et de son adjoint Ghislain Printant, suite à la débâcle. Avant même de savoir que la qualification était finalement réelle. Voilà donc une sélection qualifiée in extremis qui a limogé son entraîneur au cours de la compétition. Une situation ubuesque que la Fédération ivoirienne de football veut retourner à son avantage.

Que va décider la FFF ?

Comme le rapporte L’Equipe ce jeudi, les dirigeants ivoiriens ont l’idée d’appeler Hervé Renard à la rescousse. Soit l’homme qui était à leur tête lors de la victoire en 2015, après avoir mené la Zambie au titre en 2012. Un entraîneur éminemment respecté sur le continent africain, également passé sur le banc du Maroc. Mais vous le savez, Hervé Renard occupe actuellement le poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. Il faudrait donc obtenir, en quelque sorte, le prêt d’Hervé Renard pour la fin de la CAN !

Du jamais-vu, qui pourrait cependant déboucher sur une histoire extraordinaire. Depuis l’annonce du départ de Gasset, la sélection ivoirienne a été confiée à Emerse Fae, ancien joueur du FC Nantes et de l’OGC Nice. Comment la Fédération française de football va-t-elle réagir à la demande de la Côte d’Ivoire ? Peut-elle accepter de céder son sélectionneur le temps de quelques semaines ? Pour les deux équipes qui vont au bout, la finale aura lieu le 11 février prochain.