Bayern Munich : la mise au point assassine du clan Alphonso Davies

Le mercato d’été n’a pas encore débuté, mais le feuilleton Alphonso Davies met déjà le feu. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Bayern Munich, le Canadien plaît beaucoup au Real Madrid, qui veut le recruter pour renforcer le poste de latéral gauche. La polyvalence du joueur de 23 ans est aussi très appréciée au sein de la Casa Blanca. En Espagne, plusieurs médias ont même annoncé que Davies a choisi de rejoindre les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. D’autres ne se sont pas autant avancés et ont même indiqué que les Madrilènes ne sont pas prêts à toutes les folies pour le recruter.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, le Bayern Munich a continué à pousser pour prolonger son joueur. Cela fait un an que les dirigeants discutent avec l’entourage de Davies. Mais le départ de l’ancien directeur sportif, Hasan Salihamidžić, a changé la donne. C’est lui qui gérait ce dossier et les patrons munichois ont dû reprendre cela en cours de route. Bild explique qu’ils ont mis la pression au joueur en lui indiquant que son contrat est prêt et qu’il ne manque plus que sa signature. Ils ont ajouté qu’ils ne feront plus d’offres et que leur dernière proposition ne sera pas améliorée. Cela va dans le sens des récentes déclarations de Max Eberl.

À lire

JT Foot Mercato : le plan du Bayern Munich pour attirer Zidane

Le clan Davies enrage

« Nous avons fait à Alphonso une offre très concrète et reconnaissante. À un moment de la vie, il faut dire oui ou non», a-t-il lancé. Mais les Bavarois, qui veulent être rapidement fixés, ont visiblement manqué de tact. Bild indique qu’Alphonso Davies devrait refuser cette ultime offre. Son agent, Nick Huoseh, a d’ailleurs confié : «ce n’est pas juste qu’Alphonso soit maintenant attaqué. Nous étions proches d’un accord il y a un an. Ensuite, toute la direction du club a été remplacée. Nous n’avons rien entendu pendant sept mois. Bien que pendant ce temps, j’ai essayé de contacter le club moi-même.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : «maintenant, nous recevons un ultimatum et sommes censés réagir dans un délai de deux semaines parce que le club est sous pression et a mis beaucoup de temps à se repositionner au sein de la direction ? Ce n’est pas juste. (…) C’est un contrat très important dans la carrière d’Alphonso et nous sommes censés prendre la décision sans savoir qui sera l’entraîneur la saison prochaine, ni à quoi ressemble l’équipe. C’est pourquoi nous pensons qu’il est injuste de lancer l’ultimatum.» Le torchon brûle donc entre les deux camps. Et dans cette petite guerre, c’est le joueur qui a la main puisqu’il est en position de force à un an de la fin de son bail. Il pourra décider de rester quoiqu’il arrive ou de s’en aller. La suite au prochain épisode…