AS Monaco-Sturm Graz : les compositions officielles

Passée à un rien d'une qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions, c'est une campagne de Ligue Europa que débute l'AS Monaco ce soir, au stade Louis-II (21h). Si plaisante à regarder jouer l'an passé, l'équipe de Niko Kovac a du mal à confirmer cette saison. Seizième de Ligue 1, elle compte déjà trois défaites et un nul en cinq matches disputés. En face, le SK Sturm Graz se présente avec l'étiquette de 2e du championnat autrichien.

Pour ses débuts dans la compétition, l'AS Monaco se présente en 4-4-2. Du changement par rapport au dernier match perdu face à Marseille. Seuls Nübel, Tchouaméni, Gelson Martins et Volland sont conservés. L'ASM sera certainement soulagée de retrouver Guillermo Maripan en défense centrale. En face, le dauphin du RB Salzbourg en Admiral Bundesliga devrait évoluer en 4-3-3. Un onze où l'on retrouve le jeune latéral gauche malien Amadou Dante et le défenseur central suisse Gregory Wüthrich. Le Slovène Jon Gorenc Stankovic joue les tours de contrôle devant la défense, alors que devant le Géorgien Otar Kiteishvili et l'espoir italien Kelvin Yeboah seront à surveiller.

Les compositions officielles :

Monaco : Nübel - Aguilar, Pavlovic, Maripan, Jakobs - Gelson Martins, Tchouaméni, Mataso, Diatta - Isidor, Volland

Sturm Graz : Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Hierländer, Stankovic, Kiteishvili - Yeboah, Ljubic, Jantscher