Marseille va aussi boycotter le Mondial 2022

Marseille rejoint le boycott. Par le biais d'un communiqué publié ce lundi, la ville de Marseille a indiqué qu'elle « ne diffusera pas les matches de la coupe du monde de football sur écran géant. » La municipalité dirigée par Benoît Payan emboîte ainsi le pas à d'autres grandes villes, comme Lille, Strasbourg ou encore Bordeaux, dans l'optique de protester contre l'organisation du Mondial 2022 au Qatar, où de nombreux travailleurs auraient perdu la vie (plus de 6 000) pour la construction des stades notamment.

La suite après cette publicité

« La Ville de Marseille s'engage pour une pratique du sport toujours plus juste et inclusive. Marseille, fortement attachée aux valeurs de partage et de solidarité du sport et engagée pour construire une ville plus verte ne peut contribuer à la promotion de cette coupe du monde de football 2022 au Qatar. Cette compétition s’est progressivement transformée en catastrophe humaine et environnementale, incompatible avec les valeurs que nous voulons voir portées au travers du sport et notamment du football », justifie notamment la ville de Marseille. La lutte fait rage.