CdM 2022 : plusieurs villes françaises vont boycotter la compétition

De plus en plus de villes françaises appellent au boycott de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Elles contestent le fait que des milliers de personnes y ont laissé leur vie (6500 décès) pour permettre la construction des stades, et comme l'a souligné la maire de Lille, Martine Aubry, sur son compte Twitter : « un non sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport ». La ville de Lille est la rampe de lancement de cette initiative de ne diffuser aucun match du Mondial sur écran géant et fan-zone.

Reims et Strasbourg ont suivi, ce qui pourrait être le cas de Marseille et Bordeaux puisque selon les informations d'RMC, le maire de Bordeaux serait opposé à la retransmission des matchs et du côté de la cité phocéenne, un écran géant pourrait être installé uniquement pour la finale si la France y parvient. Les réponses de Paris, Montpellier et Toulouse sont encore attendues.