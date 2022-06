Liverpool en passe de signer un nouveau latéral droit

Pas loin d'un quadruplé historique la saison passée, Liverpool se concentre désormais sur le mercato afin de démarrer la saison prochaine avec l'effectif le plus compétitif possible. Après avoir signé l'attaquant uruguayen Darwin Nunez contre plus de 80 millions d'euros, les Reds s'activent sur un dossier un peu moins clinquant.

La suite après cette publicité

En effet, selon The Liverpool Echo, le club entrainé par Jurgen Klopp serait sur le point de signer Calvin Ramsey, un jeune latéral droit écossais (18 ans) évoluant à Aberdeen, qui devrait signer pour presque 5 millions d'euros et 3 de bonus. Ramsay, qui va passer sa visite médicale cette semaine, participerait à la préparation estival du vice-champion d'Europe et d'Angleterre, avant que Jürgen Klopp décide de l'envoyer ou non en prêt pour s'aguerrir.