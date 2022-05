Tottenham prépare l'après-Antonio Conte

La suite après cette publicité

Arrivé en cours de saison du côté de Tottenham, Antonio Conte pourrait déjà faire ses valises. Alors qu'il a su redresser la barre en Championnat avec les Spurs, le technicien italien serait intéressé par le poste d'entraîneur du PSG après le très probable départ de Mauricio Pochettino. En coulisse, des contacts ont été noués, même s'il a démenti publiquement ces informations la semaine dernière.

«C’est seulement pour parler, pour créer des problèmes. Ceux qui travaillent dans le football savent très bien qu'à ce moment de la saison, beaucoup de fake news commencent à sortir. Les personnes qui veulent raconter n'importe quoi à ce sujet doivent faire preuve de respect pour toutes les personnes impliquées, et ne pas inventer des fake news et raconter beaucoup de mensonges.» Pourtant, Tottenham semble bien se préparer à un départ.

Graham Potter, le nouveau favori...

Des petites tensions sont nées ici et là entre le coach italien et le propriétaire du club anglais, Daniel Levy. Il faut dire que l'inverse aurait été surprenant puisque les deux hommes sont réputés pour leur tempérament un peu chaud. Conte a réclamé plusieurs fois des moyens pour travailler et un changement de mentalité. Ses critiques ont fini par lasser le board qui active des pistes pour prendre la suite de l'ancien de l'Inter et de la Juventus notamment.

Selon les informations du Telegraph, Graham Potter, coach de Brighton, est la principale cible pour être le prochain coach de Tottenham, en cas de départ de Conte. Déjà cet été, la direction londonienne était prête à débourser 12 millions d'euros pour l'arracher à Brighton, mais Potter voulait rester encore une saison dans son équipe. Antonio Conte a signifié à ses dirigeants qu'il décidera prochainement de son avenir, alors même qu'il réclame déjà 6 à 8 nouvelles recrues pour le prochain mercato.

... devant Pochettino

Le coach anglais de 46 ans est loin d'être un inconnu outre-Manche. Il dirige les Seagulls depuis 2019 avec un certain succès puisqu'il est parvenu à obtenir le maintien à chaque fois, sans trop de problèmes, surtout cette année. Il n'est pas le seul non plus à être sur une short list et devra faire face à des concurrents bien plus expérimentés que lui puisque selon le Telegraph, deux autres noms sont cités. Il y a d'abord Roberto Mancini, qui a pourtant assuré qu'il continuerait avec la sélection italienne et... un certain Mauricio Pochettino, qui n'est donc plus le premier choix.