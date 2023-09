Andy Carroll dévoile les dessous de son transfert surprise à Amiens

La suite après cette publicité

C’est l’une des signatures les plus improbables de mercato d’été 2023. Dans les derniers jours d’août, la rumeur a enflé qu’Andy Carroll allait s’engager avec Amiens. Le 1er septembre, le club de Ligue 2 officialisait la nouvelle avec une vidéo et ce message de l’ancien international anglais (9 sélections, 2 buts) dans les gradins de la Licorne : «J’ai dit oui».

Ses débuts ont même été couronnés de succès puisqu’il est entré après l’heure de jeu samedi dernier, participant au large succès de sa nouvelle équipe, 4-1 face à Guingamp. «C’était un super week-end, je ne m’attendais pas à une telle ambiance. L’équipe a été brillante et les supporters encore plus», rembobine-t-il lors de sa conférence presse de présentation.

Il a choisi Amiens malgré plusieurs offres

«C’était une bonne soirée, j’ai apprécié. J’ai eu l’impression que je faisais déjà partie de l’équipe. Je me suis adapté directement et c’est ce que je dois faire. Cela fait longtemps que je fais ce job et que je dois m’adapter. Je suis juste heureux d’être sur le terrain, m’entraîner, jouer au football, travailler, c’est quelque chose que j’ai fait toute ma vie. À cet âge, ça ne changera pas», assure-t-il.

«Je suis très content d’être à Amiens», poursuit celui qui s’est engagé pour deux saisons. Libéré par Reading, le robuste avant-centre avait l’embarras du choix avec des offres dans «plusieurs pays dont l’Angleterre». Amiens l’a alors contacté et a su séduire l’ancien joueur de Liverpool ou encore de Newcastle qui connait sa première expérience à l’étranger seulement.

Objectif Ligue 1

Une petite visite des installations plus tard, et l’affaire était réglée. «Quand j’ai parlé avec John (Williams, le directeur sportif d’Amiens, ndlr), je suis venu tout de suite ici et j’ai jeté un œil autour du club et de la ville. J’ai su que c’était l’endroit où je voulais jouer». Après avoir connu la Premier League, la Championship et la League One, voici le joueur de 34 ans en Ligue 2 et qui sait, peut-être en Ligue 1 l’an prochain puisqu’Amiens est déjà 2e de son championnat.