Amiens tout proche de s’offrir Andy Carroll !

Cela pourrait être l’un des transferts les plus surprenants de l’été. Actuellement à Reading où il évolue depuis 2021 si on excepte une courte pige à West Bromwich Albion, Andy Carroll (34 ans) est en train de prendre le chemin d’Amiens. Le buteur anglais qui a fait toute sa carrière en Angleterre, notamment à Newcastle et West Ham mais aussi à Liverpool est sur le point de signer en Ligue 2.

La suite après cette publicité

C’est une information dévoilée par The Telegraph que nous sommes en mesure de confirmer. D’ailleurs, selon nos informations, Andy Carroll se serait envolé pour la Picardie où il est attendu afin de passer sa visite médicale. Andy Carroll compte d’ailleurs 9 capes et 2 buts avec l’Angleterre.