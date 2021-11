Équipe de France : une année positive malgré le traumatisme de l'Euro

La suite après cette publicité

L'heure du bilan. Avec sa victoire contre la Finlande mardi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (2-0), l'équipe de France a terminé son année sur une bonne note. Et même si le bilan général, du moins en termes de résultats, est positif, il y a une bien mauvaise ombre au tableau : cette élimination prématurée à l'Euro 2020 contre la Suisse. Rappelez-vous, le 28 juin dernier, les Bleus menaient 3-1 avant d'être rattrapés par la Nati en fin de partie. Et après une prolongation, les hommes de Didier Deschamps s'inclinaient lors de la séance de tirs au but (3-3, 7 tab à 8).

Mais en dehors de cette rencontre, Kylian Mbappé et ses partenaires ont globalement brillé, avec un bilan de dix victoires, cinq nuls et donc une défaite (ou un nul en plus selon les avis et analyses) en seize victoires. Mais surtout, le gros point positif, c'est avant tout la victoire finale en Ligue des Nations avec les deux succès lors du Final 4 d'octobre contre la Belgique et l'Espagne. Un trophée de plus pour l'équipe de France qui fait toujours plaisir. Présent en conférence de presse mardi soir, Didier Deschamps a d'ailleurs fait son bilan de cette année 2021.

«Le bilan est quand même positif»

«Écoutez, le bilan est quand même positif si j'écarte dix minutes d'égarement qui nous ont été fatales (contre la Suisse à l'Euro 2020, NDLR). Ce qui s'est passé avant et après, en gagnant la Nations League, en se qualifiant sans trembler... On finit l'année civile invaincus même si pour certains, ou pour moi, le match nul contre la Suisse est un match nul, mais ça peut être une défaite malgré tout. L'équipe de France a encore prouvé la qualité, l'état d'esprit, le mental, et confirme qu'elle reste très compétitive comme d'autres équipes. C'est une fierté pour moi avec cette équipe-là, ce groupe», a déclaré le sélectionneur.

Le retour tant attendu de Karim Benzema en Bleu, une élimination cruelle lors du Championnat d'Europe, une belle victoire en Ligue des Nations, et une qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'année 2021 de l'équipe de France a vraiment été riche en émotions et la suivante pourrait donc l'être encore plus en cas de belle épopée entre novembre et décembre dans la péninsule arabique. Car dans quasiment un an (le Mondial débutera le 21/11/22), les Bleus vont remettre leur titre en jeu, et il faudra être à la hauteur pour le conserver.