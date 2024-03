Daniel Riolo se paie Nemanja Matic et l’OL

Hier soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné 3 à 0 face au Racing Club de Lens. Une défaite logique pour Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste a pointé du doigt les Gones et s’est même inquiété pour la suite. «L’OL a été renvoyé à ses limites, et ces limites ce sont celles que contient cet effectif, c’est le niveau de certains joueurs. Ceux qui se sont vus trop beaux, ce sont ceux qui ont pensé que Matic était encore un bon joueur de foot. Alors beau joueur de foot oui, mais joueur de foot performant, non ! Je ne comprends pas qu’il y ait des gens qui continuent de ne pas le voir. Dès que le niveau s’élève, il suffit que tu fasses juste un petit coup tactique en lui mettant un joueur dans les pattes, et c’est fini. Il ne bouge pas, c’est mort.»

Il a ajouté : «les Lyonnais ont fait leur match contre Lens, on ne peut rien leur reprocher. Mais il y a des interrogations sur les joueurs qu’ils ont achetés très cher au mercato d’hiver et sur lesquels on s’est immédiatement enflammé. Pour l’instant, ça ne vaut pas grand-chose. Lyon va se sauver, mais la saison prochaine, vu ce recrutement de l’été dernier et de janvier, ils ne vont pas tout encore changer. Ils vont redémarrer la saison prochaine en étant ambitieux et essentiellement avec cette équipe, ça me fait peur. Les joueurs pour qui ils ont lâché jusqu’à 25 millions d’euros, je ne suis pas sûr qu’ils soient si forts que ça, Saïd Benrahma compris.» Le journaliste a également indiqué que l’OL a encore besoin d’une charnière centrale, plusieurs milieux et éléments offensifs.