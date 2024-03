OL-RC Lens : les notes du match

Il y a cinq mois, une rencontre entre l’OL et Lens aurait curieusement eu des allures de duel pour le maintien. Aujourd’hui, les deux équipes peuvent encore rêver d’un dessein européen l’an prochain, mais pour y parvenir, il fallait déjà promouvoir son statut dans ce choc du dimanche soir. Sans Alexandre Lacazette, blessé, les joueurs de Pierre Sage ont longtemps confirmé leurs bonnes dispositions du moment avec un Ernest Nuamah très remuant, mais cela n’aura pas suffi.

D’entrée, le Ghanéen était à l’origine de la première grosse occasion lyonnaise avec un Orel Mangala en bout de chaîne. Aux abords de la surface, le Belge déclenchait une frappe surpuissante sur le poteau de Samba (14e). Dix minutes plus tard, Nuamah, toujours à la manœuvre, voyait sa frappe repoussée par le bras impérial du portier français. Dans une rencontre animée mais relativement équilibrée, les Lensois ripostaient par l’intermédiaire de Wahi.

Sur un centre au cordeau de Frankowski, l’ancien Montpelliérain tombait sur un Anthony Lopes héroïque, dont on peine encore à trouver les mots pour qualifier l’arrêt (38e). Finalement, le Portugais cédait quelques minutes plus tard. À la réception d’un centre de Da Costa, Sotoca, seul au second poteau, douchait le Groupama Stadium (43e). Sonnés, les Lyonnais l’étaient une fois de plus au retour des vestiaires, puisque Jérôme Brisard désignait le point de penalty après une main de Maxence Caqueret dans la surface. Cette fois, c’était la bonne pour Elye Wahi, glacial face à un Lopes pourtant parti du bon côté (53e, 0-2).

Les joueurs de Franck Haise étaient même tout proches de mettre leur adversaire K.O debout, mais Lopes disait non à Aguilar. Les motifs d’espoir se faisaient rares, mais deux grosses situations étaient à mettre à l’actif de Fofana, puis de Maitland-Niles, mais Samba, phénoménal, s’interposait encore. La soirée tournait au vinaigre avec l’expulsion de Maitland-Niles puis un troisième but lensois inscrit par Danso sur corner (87e, 0-3). Si le résultat reste assez cruel, il montre aussi que l’OL devra rester cramponné pour espérer jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Au classement, les joueurs de Pierre Sage restent 11es. Lens est 6e et revient à trois unités du podium.

L’homme du match : Brice Samba (7,5) : encore une excellente performance pour le gardien de l’équipe de France qui s’affirme comme le meilleur gardien de notre championnat. Il a eu d’abord l’aide de son poteau sur une grosse frappe de Mangala (14e). Son premier fait d’armes est arrivé ensuite sur une frappe enroulée de Nuamah, super bien sortie par le Lensois (25e). Il n’a pas eu d’arrêt important à réaliser ensuite jusqu’à un tir de Fofana où il est sorti très rapidement sur le jeune lyonnais (79e). Sur le corner qui a suivi, il a réalisé une double parade impressionnante sur une tête puis sur un tir à bout portant (80e).

Lopes (7) : cette semaine, la star lyonnaise était Lucas Perri, sa doublure. Forcément, Anthony Lopes se devait de réaliser une grosse performance ce dimanche. Lors du premier acte, le Portugais a réalisé plusieurs interventions inspirées et sa parade devant Elye Wahi à la 37e minute de jeu aurait mérité un trophée. Lorsque les offensives lensoises se concluaient par un tir, Anthony Lopes était souvent là pour s’interposer. Son incroyable explosivité aura permis à l’OL de ne pas encaisser plus de buts ce soir.

Maitland-Niles (4) : l’Anglais était reconduit sur le flanc droit de la défense de l’OL. Sa nonchalance lui a parfois fait défaut que cela se traduise par des passes approximatives ou des ballons perdus bêtement. Défensivement, AMN a été plutôt souverain et n’a que très peu été pris à revers grâce à son sacré coffre. N’hésitant pas à aller voyager dans l’axe en phase offensive, le joueur formé à Arsenal n’a pas eu l’apport escompté dans ce registre. Proche de marquer face à Brice Samba (79e), l’international anglais (5 sélections) a finalement été exclu à la 85e minute de jeu pour un contact très timide en position de dernier défenseur.

O’Brien (4) : en première période, il a parfaitement tenu Elye Wahi. Parfois très mou à la relance et sur quelques interventions, il a été plutôt solide sur les duels grâce à son physique imposant. Pourtant, son alignement regrettable a couvert Florian Sotoca sur le premier but du RC Lens. Ne prenant pas beaucoup de risques à la relance, il aura eu le mérite d’être propre même s’il a souvent été mis en difficulté. Il oublie visiblement Danso sur le troisième but artésien.

Caleta-Car (4,5) : à l’instar de son comparse irlandais, l’ancien de l’OM n’a pas été forcément mauvais ce soir. Plutôt intéressant sur sa qualité de relance, le Croate n’a rien pu faire sur les trois buts encaissés par les Gones. Solide sur les duels, il a pourtant été gêné par les solutions facilement trouvées par les Lensois aux abords de la surface rhodanienne.

Tagliafico (4) : défensivement, l’Argentin est un soldat. Pour autant, il a été dépassé alors que beaucoup d’attaques lensoises sont passées par son côté. Gêné par l’apport de Sotoca sur son côté, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a eu beaucoup de travail défensivement et a trop souvent été pris à revers. Offensivement, il a essayé de se projeter mais finalement, il a été fantomatique dans ce registre et a perdu plusieurs ballons bêtement. Un match frustrant.

Caqueret (6,5) : sa deuxième partie de saison est, pour le moment, remarquable. Importantissime dans le système de Pierre Sage grâce à son énorme activité, il a été le meilleur Lyonnais en première période. Impeccable techniquement, Caqueret a avalé les kilomètres et était là où il fallait pour colmater les brèches. Récupérant plusieurs ballons, il a eu un client face à lui avec Neil El Aynaoui qui l’a imité. Infatigable, il a été au four et au moulin et il ne peut pas être blâmé pour la défaite des Gones ce dimanche.

Mangala (5,5) : sa superbe frappe aurait mérité de finir au fond plutôt que de toucher le poteau (15e). Dégageant énormément de puissance, il n’a pas hésité à se projeter pour apporter le surnombre ou revenir prêter main forte à sa défense. Avec ses deux compères de l’entrejeu, l’ancien de Stuttgart a été moins trouvé mais chacune de ses prises de balle s’est faite avec une grande assurance. Sans avoir réalisé une performance majuscule, le Belge n’a pas été ridicule. Remplacé à la 61e minute de jeu par son compatriote Malick Fofana, auteur d’une belle entrée et proche de marquer après un superbe dribble (78e).

Matic (5,5) : le patron du milieu de terrain lyonnais depuis son arrivée était attendu face aux Sang et Or. Toujours aussi élégant balle au pied, il a pourtant été dérangé par le pressing efficace de David Pereira da Costa. Ainsi, le Serbe a perdu plus de ballons que d’habitude et a galéré pour rendre la pareille à ses vis-à-vis. Très disponible et assurance technique pour ses coéquipiers, il a néanmoins réalisé des erreurs assez inhabituelles et ses tentatives d’ouverture dans le dos de la défense furent souvent des ballons rendus à l’adversaire. Quand Matic est moins bon, l’OL l’est aussi. Ce soir, il a fait les frais de la bataille tactique perdue par Pierre Sage. Voici une autre lecture de la déconvenue lyonnaise outre celle subséquente à l’absence d’Alexandre Lacazette.

Benrahma (4,5) : extraordinaire face à Strasbourg en Coupe de France en milieu de semaine, l’Algérien a été intéressant par bribes ce soir. Techniquement supérieur, l’ancien de West Ham a souvent fait des différences et a tenté de percuter pour se montrer décisif. Dommage, ses nombreuses tentatives ont fui le cadre malgré des superbes initiatives en amont. Bien plus discret en seconde période, il n’a pas su se démarquer et apporter le danger face à la surface adverse. Bousculé dans les duels, il a perdu trop de ballons au retour des vestiaires, ce qui ternit sa rencontre. Remplacé par Mama Baldé (77e) qu’on n’a pas vraiment vu ce soir.

Orban (2) : en l’absence d’Alexandre Lacazette, l’ancien de La Gantoise avait un grand coup à jouer ce soir. Finalement, il aura été encore fantomatique. Combatif, le fantasque buteur a essayé mais il n’a pas du tout offert les mêmes caractéristiques techniques que son concurrent. Trop brouillon offensivement, il n’a rien montré durant son heure de jeu. Aucun appel tranchant, des fautes bêtes, un éveil technique pour le moins difficile… Soit-disant habile dans la profondeur, il n’a pas semblé être à son aise dans ce secteur de jeu. Loué par une partie de la communauté lyonnaise, son apport depuis son arrivée laisse franchement à désirer et il devra montrer bien plus dans les prochaines semaines pour espérer, un jour, être titulaire sur le front de l’attaque des Gones. Remplacé par Rayan Cherki (61e), qui a eu le mérite d’apporter quelque chose de bien plus supérieur techniquement. Malheureusement toujours sans réussite pour le virtuose et l’OL.