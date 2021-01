L'OGC Nice veut encore faire son marché au Bayern Munich

L'été dernier, l'OGC Nice a fait ses emplettes au sein de la réserve du Bayern Munich en recrutant le défenseur central autrichien Flavius Daniliuc (19 ans). Les Aiglons pourraient bien à nouveau aller piocher du côté du vivier bavarois.

Selon les informations de Sky en Allemagne, le Gym se verrait bien accueillir en prêt le talent offensif Leon Dajaku (19 ans). Sous contrat avec les champions d'Europe jusqu'en juin 2023, l'attaquant évolue le plus souvent en réserve (3 buts en 14 apparitions) et disposerait d'un bon de sortie pour un prêt en janvier. L'Union Berlin, surprenant 5e de Bundesliga, est aussi sur les rangs et aurait la préférence du jeune Allemand.