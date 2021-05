Uhlsport dévoile le ballon de la Ligue 1 pour la saison 2021-2022

Fournisseur du ballon de la Ligue 1 Uber Eats pour une dernière saison avant de céder sa place à la marque française Kipsta, Uhlsport dévoile le ballon qui sera utilisé la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Partenaire technique officiel de la LFP depuis la saison 2017-2018, l'équipementier allemand donne déjà le coup d'envoi de la saison prochaine en présentant aujourd'hui le nouveau ballon Elysia qui sera sur tous les terrains de Ligue 1. Pour sa dernière saison sur les pelouses de l'élite du football français, Uhlsport dresse son ballon dans de nouvelles couleurs. On retrouve ainsi du jaune fluo, du bleu marine et du rouge fluo qui amènent fraicheur, confiance et énergie selon la marque.

Au niveau des technologies, ce ballon est identique à celui de la saison en cours. Il y a donc toujours ces panneaux en forme d'hexagone en clin d'oeil à la France et au trophée de la Ligue 1 Uber Eats. Le graphique avec l'étoile stylisée est aussi de retour et se présente en bleu marine sur un fond jaune fluo. Le nom de ce ballon rend également hommage à la France avec une double référence : les champs Elyséens de la mythologie grecque et le lieu de célébration des victoires françaises à Paris.

Vous retrouverez ce ballon dès la reprise du championnat le week-end du 6,7 et 8 août 2021 !