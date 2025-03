PSG - LOSC : les compositions officielles

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, le PSG accueille ce samedi le LOSC au Parc des Princes. Une rencontre importante entre deux formations qui auront à cœur de se préparer au mieux avant leurs rencontres importantes en Ligue des Champions respectivement face à Liverpool et au Borussia Dortmund. Malgré ces échéances européennes, Luis Enrique et Bruno Genesio ont décidé d’aligner deux équipes très compétitives ce samedi. Encore invaincu dans l’élite cette saison, le club de la capitale se présentait avec une équipe offensive.

En effet, outre la décision d’associer Marquinhos à Beraldo en défense centrale, Luis Enrique a décidé de réunir Désiré Doué, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé dans son onze. De son côté, Bruno Genesio a décidé de se passer de Jonathan David pour encore titulariser Chuba Akpom à la pointe de l’attaque. Et alors que les anciens Parisiens Thomas Meunier et Mitchell Bakker sont également titulaires, le héros Nabil Bentaleb prend place pour la première fois dans le onze depuis son retour.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Ruiz, Neves, Doué - Dembele, Ramos, Barcola

LOSC : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmunsson - Bentaleb, André - Mukau, Angel Gomes, Bakker - Akpom

