Le Genoa racheté pour une somme XXL

Plus vieux club de football, encore en activité, en Italie, le Genoa, fondé le 7 septembre 1893, connaît d'importantes difficultés financières ces dernières années. Sur le plan sportif, la situation n'est guère mieux. 16e après cinq journées de Serie A, la formation de Salvatore Sirigu ne compte qu'une seule victoire et joue le maintien depuis plusieurs saisons. Mais depuis ce jeudi, une page se tourne et une nouvelle s’ouvre. 777 Partners, fonds d’investissement basé à Miami et actionnaire minoritaire du FC Séville, a décidé de racheter ce club historique pour un montant avoisinant les 150 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Une somme astronomique qui comprend les dettes, atteignant les 80 millions d’euros il y a quelques années, d’un Genoa en grande difficulté. Fondé en 2015, le consortium d’hommes d’affaires a investi dans de nombreux secteurs aux Etats-Unis, autant dans l’aviation que dans les assurances, les médias et le sport (9% du FC Séville). Par ailleurs, Enrico Preziosi, propriétaire des Rossoblu depuis 2013, conserve sa place au sein du comité directeur, tandis qu’Alessandro Zarboni reste pour l’instant le directeur général des Grifone. À noter qu'un tiers des clubs italiens se trouve désormais sous pavillon américain.