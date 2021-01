Coupe du Roi : Lucas Ocampos envoie Séville en 8es

La finale de l'édition 2019/2020 qui oppose l'Athletic Club Bilbao à la Real Sociedad n'a pas encore eu lieu (programmée le 25 avril), mais l'on dispute les 1/16es de finale de la Coupe du Roi millésime 2020/2021 ces jours-ci. Après Alméria et Gérone pour la D2, Levante et Valladolid pour la Liga, et avant peut-être le Real Madrid et le FC Barcelone, opposés à des formations de troisième division la semaine prochaine, au tour du Séville FC de rejoindre les 8es de finale.

Les joueurs de Julen Lopetegui auront eu besoin de 120 minutes pour venir à bout des Pepineros de Leganés, actuels sixièmes de D2. C'est Lucas Ocampos, entré à la 83e minute en lieu et place d'Oussama Idrissi, qui a permis aux Andalous d'accéder au tour suivant. En prolongation, servi par Oliver Torres, l'Argentin est allé battre Asier Riesgo en face à face (0-1, 96e). Séville, qui n'a plus soulevé la coupe depuis la saison 2009-2010, accède donc au tour suivant.