La FFF réagit au sacre mondial de François Letexier

La nouvelle a fait grand bruit en France ces derniers jours. À l’heure où son arbitrage lors de Monaco-PSG a fait jaser, François Letexier a été désigné meilleur arbitre du monde en 2024 par l’IFFHS. Une distinction face à laquelle a réagi le président de la FFF, Philippe Diallo.

«J’adresse mes plus chaleureuses félicitations à François Letexier pour avoir été désigné meilleur arbitre du monde en 2024 par la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football. Cette distinction vient conclure une année 2024 particulièrement réussie pour François Letexier, avec notamment l’arbitrage de la finale du Championnat d’Europe, celui de la finale de la Coupe de France, une participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et un classement d’arbitre numéro 1 en France. Ce titre est également une forme de reconnaissance internationale de la qualité de l’arbitrage de François Letexier, et plus globalement de celui de la FFF», a-t-il indiqué sur le site officiel de la FFF.