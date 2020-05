Bordeaux : Thomas Fernandez pour succéder à Souleymane Cissé à Bordeaux ?

Souleymane Cissé plus que jamais sur le départ de Bordeaux, le club au scapulaire s'active en coulisse pour lui trouver un successeur au poste de directeur technique du club. Les noms de Laurent Viaud et d'Henri Stambouli sont évoqués depuis quelques jours, mais un nouveau nom, et non des moindres, vient de s'ajouter à la liste des candidats à la succession de Cissé.

Selon nos informations, Thomas Fernandez, en fin de bail à Niort serait une option sérieuse pour lui succéder à la tête du centre de formation des Girondins. Âgé de 49 ans, il a notamment dirigé le centre de formation de l'OM entre juin 2013 et avril 2016, époque durant laquelle Maxime Lopez et Boubacar Kamara ont éclos. Par la suite, il a été l'adjoint de Franck Passi à la tête de l'équipe première du club phocéen pendant six mois avant de le suivre au LOSC. Passé depuis par Caen et Niort au poste d'entraîneur assistant, le natif d'Albi pourrait donc être un renfort de poids pour Bordeaux. Mais la concurrence avec Laurent Viaud, qui a les préférences de Eduardo Macia, s'annonce intense.