LdN : l'Angleterre et l'Italie se quittent sur un match nul

L'Angleterre et l'Italie s'affrontaient lors de la 3eme journée de la Ligue des Nations pour un remake de la finale du dernier Euro dans cette Ligue A. L'Angleterre, dernière de la poule au coup d'envoi, n'avait toujours pas gagné le moindre match depuis le début de cette nouvelle édition. À domicile, dans le Molineux Stadium de Wolverhampton à huis clos et donc devant la présence de 3000 enfants invités pour remplir les tribunes, la formation anglaise se présentait avec une équipe plutôt séduisante sur le plan offensif. Tammy Abraham était préféré à Harry Kane devant. Il était accompagné de Raheem Sterling et de Jack Grealish notamment. Côté italien, Roberto Mancini décidait de faire une nouvelle fois confiance à Gianluca Scamacca, piste sérieuse du PSG, sur le front de l'attaque. Le jeune attaquant de 23 ans était épaulé par Pelligrini et Pessina. Dans un match assez plaisant, les deux équipes montraient un beau visage et il fallait par exemple des parades monstrueuses de Ramsdale devant Pessina pour que le score ne bouge pas. L'Angleterre, elle, faisait preuve de trop de maladresses devant le but pour inquiéter Donnarumma.

Au retour des vestiaires, l'Angleterre revenait avec de meilleures intentions, mais avec toujours autant d'imprécisions dans le dernier geste, à l'image de Raheem Sterling qui, comme face à l'OL en Ligue des champions en 2020, ratait un but tout fait alors que le but était vide. Sur un bon centre de Reece James, l'attaquant de City envoyait le ballon au-dessus du but alors qu'il était pourtant tout seul. La seule occasion intéressante ce second acte puisque les 22 acteurs baissaient clairement en intensité par la suite. Malgré les quelques changements, rien ne se passait et les deux équipes se quittaient très logiquement sur un match nul. Au classement dans cette Ligue A, l'Italie reste première de sa poule alors que l'Angleterre est toujours dernière après 3 journées, avec aucune victoire au compteur.