Montpellier-OL : les compos probables

Le Montpellier HSC reçoit l'Olympique Lyonnais ce dimanche après-midi à 17 heures (match à suivre sur notre live commenté dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Les Héraultais souhaiteront poursuivre leur invincibilité au stade de la Mosson, puisqu'ils sont invaincus depuis le 8 août dernier et une défaite face à l'Olympique de Marseille (2-3) lors de la journée d'ouverture. Du côté des Gones, ce déplacement en terre pailladine est l'occasion pour eux de se relever en championnat après la claque reçue à Rennes (1-4).

Concernant les compositions, Olivier Dall'Oglio devrait aligner un 4-4-2 sans son capitaine et meneur de jeu Téji Savanier, suspendu après son rouge en Bretagne la semaine passée. Omlin sera dans les buts, accompagné en défense de Souquet, Thuler, Sakho et Ristic. Ferri, qui portera le brassard, et Chotard formeront le double pivot, avec Mollet et Mavididi sur les côtés, tandis que la doublette offensive sera composée de Germain et Wahi. Quant à Peter Bosz, le technicien néerlandais ne lâche pas son 4-2-3-1, avec Lopes derrière la défense Gusto-Boateng-Denayer-Emerson. Devant Guimaraes et Caqueret, Paqueta et Toko Ekambi s'occuperont des couloirs et Aouar (cap.) sera juste derrière l'attaquant de pointe Slimani.

