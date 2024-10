Équipe de France : Chevalier, Nkunku, Rabiot… Didier Deschamps explique ses choix et ses oublis

Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Michael Olise ou encore Manu Koné… Depuis plusieurs mois, Didier Deschamps avait pris l’habitude de faire appel à de nouvelles têtes chez les Bleus. Au lendemain d’une performance XXL face au Real Madrid, on pouvait se demander si l’heure n’avait pas sonné pour Lucas Chevalier, quatrième dans la hiérarchie des gardiens. Ce ne sera finalement pas pour maintenant. Présent en conférence de presse ce jeudi pour annoncer sa liste en vue des deux rencontres de Ligue des Nations contre Israël le 10 octobre, et la Belgique, le 14, Didier Deschamps a justifié l’absence du portier lillois, et ses autres choix : «Il a fait un match «correct +» face au Real Madrid, a souri le sélectionneur des Bleus, avant de poursuivre. Pourquoi il n’est pas convoqué ? Il s’en rapproche de plus en plus. Les trois qui sont là ont l’habitude et n’ont pas baissé leur niveau. Je n’ai pas eu besoin du match d’hier pour savoir que Lucas avait un fort potentiel. Il est plus jeune aussi, ça viendra à un moment ou à un autre. Mais chez les trois gardiens que j’ai appelés, ça oblige d’être performant, et ça ne m’interdit pas le fait d’ouvrir la porte à Lucas plus tard.»

Aucune nouveauté, donc, mais des revenants, à l’image de Christopher Nkunku, performant malgré un temps de jeu réduit à Chelsea en ce début de saison. Par son profil de créateur et ses qualités que l’on connaît, le titi parisien semble être appelé à devenir le «remplaçant» du néo-retraité Antoine Griezmann, qui, tout le monde le sait, reste évidemment irremplaçable : «ça fait un moment que Christopher n’est pas là parce qu’il a malheureusement enchaîné les blessures qui lui ont empêché d’avoir de la continuité. Il a un temps de jeu qui n’est pas excessif à Chelsea, mais à chaque fois qu’il joue, il a plein d’énergie. En enchaînant les bonnes performances et le temps de jeu, ça doit lui permettre de revenir à son meilleur niveau», a confié DD devant la presse. Un autre joueur des Blues, en l’occurrence Wesley Fofana, effectue lui aussi son retour en sélection, un mois après avoir dû renoncer au rassemblement des Bleus : «Wesley Fofana a un programme adapté avec Chelsea et il joue en Premier League mais pas en Coupe. Depuis le mois dernier, il a pu enchaîner les matchs en étant performant», a justifié le sélectionneur tricolore.

Adrien Rabiot attendra

Titulaire indiscutable chez les Bleus depuis 2022, Adrien Rabiot a tardé à trouver un club cet été, avant de finalement signer à l’OM en septembre. Un manque de rythme logique pour le Marseillais, qui n’a joué que trente minutes face à Strasbourg le week-end dernier. Pour Deschamps, cela tombait sous le sens de le laisser se refaire la cerise lors de cette trêve internationale : «j’ai échangé plusieurs fois avec lui entre le moment où il a commencé à faire du travail spécifique et les entraînements collectifs. Il n’a joué que 30 minutes. Il a encore besoin de temps, son dernier match débuté, c’était le 9 juillet contre l’Espagne avec nous (en demi-finale d’Euro). Il ne faut pas se précipiter, c’est plus sage pour lui de parfaire sa condition, gagner du temps de jeu pour être disponible en novembre», a-t-il ajouté.

En parallèle, Deschamps a aussi évoqué le cas de plusieurs Espoirs susceptibles d’intégrer le groupe France, à l’image d’Enzo Millot, brillant avec Stuttgart et notamment en Ligue des Champions, mais aussi de Maghnes Akliouche, acteur majeur du début de saison réussi de Monaco : «Millot et Akliouche sont-ils loin? Oui et non, c’est lié à la concurrence mais on les suit régulièrement. Ils sont en Espoirs et l’équipe est aussi relativement jeune (en A). Il faut maintenir ce qu’ils font dans la durée. » Enfin, le cas de Benjamin Pavard, écarté une nouvelle fois après le rassemblement manqué de septembre, a été évoqué que furtivement : «Benjamin joue, mais pas tous les matchs (avec l’Inter). Je sais ce qu’il peut faire. Si je suis Kalulu ? Bien sûr que je suis plusieurs joueurs dont (Pierre) Kalulu. Je le fais à la Juve mais je le faisais déjà à l’AC Milan.» Pour Pavard, autant dire que l’étau se resserre après un Euro sans jouer la moindre minute…