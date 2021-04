PSG : plusieurs forfaits face à Lille

Ce samedi, le championnat de France redémarre sur les chapeaux de roues avec cette rencontre entre le leader, le Paris Saint-Germain, et son dauphin lillois. À l’occasion de cette rencontre de la 31e journée de Ligue 1, le club de la capitale fait le point sur son infirmerie, bien garnie avant ce choc important dans la course au titre.

Marco Verratti, touché à la cuisse gauche, Danilo Pereira, touché au mollet gauche, Juan Bernat, Alexandre Letellier, touché à la cuisse, Layvin Kurzawa, touché au mollet et Mauro Icardi, touché à la cuisse gauche également, sont tous indisponibles pour le match de demain. Concernant Verratti, Danilo et Kurawa, le club explique qu’un point sera fait dans 48h, pour savoir s’ils pourront être disponibles ou non pour le match de Ligue des Champions face au Bayern mercredi prochain.