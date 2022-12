Belgique : l’avenir de Thierry Henry est incertain

La suite après cette publicité

On ne sait pas si Thierry Henry (45 ans) sera toujours sur le banc des Diables Rouges lors des prochaines compétitions internationales. « Mon avenir comme entraîneur ? Je me dois de rester modeste à ce sujet parce que je suis toujours sous contrat avec la Belgique. Mais si on parle du futur : un jour, espérons-le, je veux retrouver un club avec un bon projet », a expliqué Henry à Amazon Prime, chaîne diffusant le football français pour laquelle il est consultant.

Comme le rapporte DH, il a souvent été cité parmi les successeurs de Roberto Martinez, qui a démissionné après l’échec de la Belgique lors du Mondial au Qatar. De ce fait, difficile de voir l’ancien international français rester sur un banc en tant qu’adjoint, lui qui notamment été l’entraîneur principal de l’AS Monaco pendant quelques mois.

À lire

Thierry Henry rêve de retrouver un banc