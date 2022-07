Mizuno dévoile les nouveaux crampons signature de Sergio Ramos

Mizuno, l'équipementier japonais de Sergio Ramos, a conçu une paire de crampons signature, dédiée au défenseur central du PSG.

SR4 tient sa première paire de crampons chez Mizuno. En février dernier, l'équipementier japonais enrôlait officiellement l'expérimenté défenseur central du Paris Saint-Germain, en la personne de Sergio Ramos (36 ans). Un très joli coup sur le marché destiné à faire passer Mizuno dans une autre dimension.

Une paire inspirée et pensée par Ramos

Alors qu'il lui reste encore une année de contrat et qu'il n'a pas encore pu pleinement exprimer ses capacités de leaders avec le club de la capitale, l'ancien capitaine du Real Madrid a vu son équipementier lui concevoir une paire de crampons signature pour la première fois depuis le début de leur collaboration.

Il s'agit bien évidemment de la Morelia Neo III, silo que Sergio Ramos doit incarner et promouvoir aux côtés de la firme nippone. Cette paire, d'un blanc dominant, puise son inspiration... dans les tatouages du champion du monde espagnol, qui a bien évidemment aidé Mizuno dans la conception visuelle de ce modèle. « Mizuno a travaillé de près avec Sergio pour créer cette paire signature unique qui incarne pleinement sa personnalité », précise le communiqué publié pour l'occasion par les Nippons.

Du blanc et du doré pour des crampons avec du caractère

On y retrouve ainsi le lion et le loup qui sont respectivement représentés sur ses épaules gauche et droite. Le choix du blanc n'est pas anodin et permet surtout aux motifs de bien ressortir, alors que le doré incarnant notamment le logo de Mizuno fait référence au palmarès XXL de Sergio Ramos.

Enfin, l'inscription SR4 orne le talon de cette Morelia Neo III, qui devrait être arborée dans les prochains mois par l'ancien défenseur du Séville FC. Attention, qui dit paire signature, dit exemplaires réduits : seuls 150 modèles seront vendus par la marque japonaise.

