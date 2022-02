Sergio Ramos rejoint officiellement Mizuno

Sergio Ramos, le défenseur central du PSG, est venu gonfler les rangs de l'équipementier japonais Mizuno.

C'est un très joli coup que vient de réaliser Mizuno. L'équipementier sportif japonais a en effet accueilli Sergio Ramos (35 ans) dans ses rangs, comme l'ont conjointement annoncé les deux nouveaux collaborateurs sur leurs réseaux sociaux ces dernières heures. « Fier de supporter l'un des joueurs les plus titrés du siècle », se félicite d'ailleurs Mizuno.

Orgulloso de unirme a la familia de @mizunoiberia.

Proud to be joining the #Mizuno family.

SR4 x Mizuno1906

¡Vamos! pic.twitter.com/ad90yG3t6A — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 9, 2022

« Je suis fier d'être le nouvel ambassadeur de Mizuno, une marque de sport japonaise avec une histoire si riche dans le football. Enfant, je portais déjà des bottes Mizuno et je me souviens que celles-ci ont duré une éternité. Les années ont passé, mais lorsque j'ai récemment essayé mes nouvelles bottes Mizuno, elles m'ont immédiatement rappelé ma jeunesse. Ils revendiquent juste la qualité, en termes de sensation de toucher le ballon, de légèreté et d'ajustement. Je suis ravi d'être à nouveau uni à Mizuno, de porter leurs chaussures et, espérons-le, de célébrer de nombreuses victoires à venir », a de son côté expliqué l'Espagnol.

La fin d'un pseudo suspense

Cette officialisation met définitivement fin à l'aventure entre SR4 et Nike, après un an et demi de brouillard à ce sujet. L'ancien capitaine du Real Madrid avait en effet été aperçu avec des New Balance, puis des adidas et enfin des Mizuno aux pieds depuis son arrivée à Paris. Le numéro 4 du PSG, libre depuis plus de six mois sur ce marché, devient ainsi l'ambassadeur de la Morelia Neo 3.

Avec la puissance médiatique et marketing de Sergio Ramos dans ses rangs, Mizuno entend bien franchir un nouveau cap dans les mois à venir. La marque japonaise espère profiter de la notoriété de l'ancien taulier du Real Madrid pour réduire le gap qui la sépare des mastodontes formant le trio de tête que sont Nike, adidas et Puma.

SR4 pour faire passer Mizuno dans une autre dimension

La qualité des crampons de Mizuno jouit d'une réputation solide sur le marché. Toutefois, les Japonais souhaitent développer davantage leur popularité pour avoir la reconnaissance internationale qu'ils recherchent. C'est là où Sergio Ramos entre en jeu. Avec l'objectif d'emmener Mizuno dans une autre dimension avant de raccrocher les crampons.