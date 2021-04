Serie A : la Sampdoria renverse Vérone, l'Udinese s'en remet à Rodrigo De Paul

Une semaine après s'être inclinée chez elle face à Naples (2-0), l'équipe de Claudio Ranieri retrouve le goût de la victoire au Luigi-Ferraris en ouverture de la 31e journée de Serie A. Dans une fin de saison où les deux adversaires du jour semblent ne plus jouer ni l'Europe ni le maintien, c'est l'Hellas Vérone qui a ouvert la marque dès le quart d'heure de jeu. Darko Lazovic, sur un coup franc légèrement excentré sur la gauche et à l'entrée de la surface, a allumé Emil Audero du droit, ce dernier ne pouvant qu'effleurer le cuir avant qu'il ne pénètre son but (1-0, 13e). Une situation que Jakub Jankto a bien failli renverser en quatre minutes, d'abord en reprenant en force un ballon qui traînait au deuxième poteau (1-1, 46e), avant de buter sur Silvestri (50e).

Manolo Gabbiadini s'en est finalement chargé sur penalty dans la foulée (2-1, 72e sp), puis Morten Thorsby a corsé l'addition en fin de match (3-1, 82e). Les hommes de Ivan Juric stagnent à la neuvième place et voient la Sampdoria revenir à deux points. Également dans le ventre mou, L'Udinese Calcio l'a logiquement emporté face à la lanterne rouge, Crotone. C'est sans surprise Rodrigo De Paul qui a débloqué la situation peu avant la pause, lui qui, depuis ses débuts en Serie A (en août 2016), est tout simplement le meilleur buteur de l'Udinese dans l' élite. L'inarrêtable Simy a égalisé sur penalty (1-1, 68e), mais De Paul en a remis une couche sans tarder (2-1, 74e). Ce même De Paul qui s'est fait exclure pour un tacle de karatéka (90e). La formation de Luca Gotti est onzième.

Les résultats de 15 heures :