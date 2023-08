Sassuolo : Janis Antiste dans le viseur de l’Hellas Vérone

Formé à Toulouse, le jeune Janis Antiste décidait de filer en Serie A à l’été 2021. Il était transféré à La Spezia avec l’idée de lancer véritablement sa carrière. Un an plus tard, Sassuolo décidait de miser sur lui et venait le récupérer en prêt avec option d’achat obligatoire autour de 6 millions. En manque de temps de jeu à Sassuolo (2 matches, 1 but), Antiste a retrouvé la France la saison dernière. Il a été prêté 6 mois en Ligue 2 à Amiens pour retrouver des sensations (14 matches).

Selon nos informations, de retour cet été à Sassuolo, il pourrait partir définitivement. L’attaquant de 21 ans intéresse Hellas Verone, toujours en Italie, et il se laisse un délai de réflexion sur un possible transfert. Des clubs français suivent également avec attention la situation du joueur qui reste un attaquant à fort potentiel. Sassuolo ne s’opposera pas à un départ.