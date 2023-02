Le Qatar confirme vouloir racheter Manchester United !

La suite après cette publicité

C’est un secret de Polichinelle : le Qatar veut s’imposer comme un pays influent dans le monde du ballon rond. Une politique d’abord initiée le 31 mai 2011 avec le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar Sports Investments, devenant ainsi la propriété de l’émir Tamim Bin Hamad Al Thani depuis plus d’une décennie, quelques mois seulement après l’attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar au pays dirigé par son père à l’époque, Hamad bin Khalifa Al Thani. L’arrivée de la société qatarienne a grandement participé au prestige du club de la capitale française, devenu aujourd’hui l’un des meilleurs clubs d’Europe et les plus suivis du monde entier.

Mais après l’organisation du Mondial dans l’émirat, ponctuée par le sacre final de l’Argentine de Lionel Messi aux dépens de l’équipe de France, le Qatar ne veut pas s’arrêter, bien au contraire, et compte s’atteler à un chantier d’envergure : Manchester United. Les Red Devils, qui n’ont plus retrouvé leur meilleur niveau depuis le départ de Sir Alex Ferguson à la fin de la saison 2012-2013, appartiennent pour le moment à la famille américaine des Glazer, à la tête du club depuis 2005. Aujourd’hui, le MUFC est endetté et les supporters protestent contre les dirigeants étasuniens, qui ont trouvé la possibilité de vendre le club de Manchester…

Le Qatar veut racheter MU !

En effet, dans un communiqué publié ce vendredi soir, le Qatar a confirmé son intention de racheter l’actuel troisième de Premier League : « le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a confirmé aujourd’hui qu’il avait soumis une offre pour acquérir 100 % du Manchester United Football Club. L’offre prévoit de redonner au club sa gloire d’antan, tant sur le terrain qu’en dehors, et - surtout - de replacer les supporters au cœur du Manchester United Football Club. L’offre sera totalement exempte de dettes via la Fondation Nine Two du Cheikh Jassim, qui cherchera à investir dans les équipes de football, le centre de formation, le stade et les infrastructures plus larges, l’expérience des supporters et les communautés que le club soutient. »

Toujours dans sa communication officielle, Jassim Bin Hamad Al Thani, fils de l’ancien premier ministre du Qatar, a confirmé sa volonté de permettre aux Diables Rouges de retrouver leur prestige d’antan et se frayer un chemin parmi les meilleures écuries d’Europe : «l’objectif de la candidature est de faire en sorte que le Manchester United Football Club soit réputé pour l’excellence de son football, et considéré comme le plus grand club de football du monde. De plus amples détails sur l’offre seront publiés, le cas échéant, si et quand le processus d’offre sera terminé». De quoi faire trembler quelque peu le PSG, qui n’est donc plus la priorité numéro 1 de la famille Al Thani. Cela pourrait bien tout changer.