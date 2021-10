Procès de la sextape : Mathieu Valbuena raconte son échange avec Karim Benzema

Le procès de la fameuse affaire de la sextape se tient aujourd'hui, et de nombreuses parties impliquées ont déjà témoigné devant le juge. Mathieu Valbuena s'est aussi exprimé à la barre, et l'ancien international tricolore a notamment raconté sa fameuse rencontre avec le buteur du Real Madrid à l'époque, lorsque ce dernier l'aurait approché pour la première fois à ce sujet.

« Quand il me dit qu’il veut me parler, je ne pense pas qu’il va me parler de ça. Quand j’ai eu cette conversation, je suis sorti de cette chambre, j’étais choqué. J’ai senti qu’il voulait avec insistance me faire rencontrer une personne qui devait faire l’intermédiaire. Sa personne de confiance. Il était très insistant. On ne vit pas dans le monde des Bisounours. Je savais bien que si je rencontrais cette personne ce n'était pas pour des places de foot en échange. Il ne m’a pas parlé d’argent, je l’ai toujours dit, mais il a été insistant. Il n’a pas voulu m’aider, il me disait c’est chaud, il y a l’Euro qui arrive… Moi je n’aurais jamais porté plainte si j’avais su que Karim Benzema était dans cette histoire. Pour moi, pour l’équipe de France... cette histoire m’a fait du mal car sinon j’aurais dû participer à l’Euro 2016 », a confié l'ancien de l'OM. Reste maintenant à attendre la version des faits du principal concerné.