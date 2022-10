Mondial 2022 : le Qatar et la Russie main dans la main

«Il n'est pas nécessaire de se tuer au travail quand on travaille à s'entraider». Une maxime que, chacun, pourra interpréter comme bon lui semble au moment de parler du Mondial 2022, prévu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. Par la voix de l'agence de presse qatarienne QNA (Qatar News Agency), l'émir du Qatar a, quoi qu'il en soit, remercié, ce jeudi, la Russie, pays hôte de l'édition 2018, pour son aide dans l'organisation de la prochaine Coupe du monde. «La Russie apporte un grand soutien au Qatar concernant le Comité d'organisation de la Coupe du monde. La coordination se poursuivra, et nous en remercions la Russie», précise notamment le chef d'Etat Tamim ben Hamad Al Thani.

La suite après cette publicité

Une nouvelle sortie qui ne manquera pas de faire réagir, qui plus est à l'heure où ce Mondial qatari est largement décrié, tant sur le plan social que l'aspect environnemental. Sous le feu des projecteurs depuis l'invasion en Ukraine, le président russe, Vladimir Poutine, s'est lui aussi exprimé sur cette aide. «Les relations entre les deux pays se développent. Nous faisons tout pour partager notre expérience dans ces préparatifs de la Coupe du monde. Je veux souhaiter tout le succès au Qatar dans l'organisation de cet événement majeur. Je suis sûr que cela sera un succès».

HH The Amir: #Russia provides great support to #Qatar regarding the organizing committee of the #WorldCup Qatar 2022 , and coordination will continue , and we thank Russia for that.#QNA pic.twitter.com/DmFbanBOqp