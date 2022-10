OL : Castello Lukeba et la comparaison avec Samuel Umtiti

Cet été, l'Olympique Lyonnais a fait revenir plusieurs anciens de la maison à l'image d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le nom de Samuel Umtiti, dans le dur au Barça, avait aussi été cité. Big Sam, qui a finalement rejoint Lecce en Italie, aurait pu évoluer aux côtés de Castello Lukeba (19 ans). Un joueur qui est souvent comparé au champion du monde 2018.

Questionné par Onze Mondial à ce sujet, le défenseur de l'OL a répondu : «depuis que je suis au club, on me dit ça. J’ai pris cette habitude. C’est toujours flatteur, il a fait de grandes choses : il est champion du monde, il a joué au Barça qui est un très grand club, même si là c’est un peu plus difficile. Je n’ai jamais échangé avec lui. S’il était venu cet été, j’aurais beaucoup appris à ses côtés. Il a beaucoup d’expérience, ça n’aurait pu être que bénéfique pour moi.» Umtiti appréciera ce bel hommage.