La liste de l’Algérie avec le retour de Youcef Belaïli

Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste en vue des deux rencontres qualificatives de l’Algérie à la Coupe du Monde 2026 face au Botswana, le 21 mars, puis le Mozambique, quatre jours plus tard. 26 joueurs ont été retenus pour ces deux échéances, dont les Marseillais Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, mais aussi Riyad Mahrez. Parmi les joueurs de Ligue 1, l’Angevin Himad Abdelli répond à l’appel, comme Aïssa Mandi et Hicham Boudaoui.

À noter aussi le retour de Youcef Belaïli, plus appelé depuis janvier 2024 avec les Fennecs. La révélation de Feyenoord Anis Hadj Moussa est convoquée, au même titre que Saïd Benrahma et Youcef Atal, désormais joueur d’Al-Saad au Qatar. Blessé, Houssem Aouar n’est en revanche pas présent.