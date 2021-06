Willem II lance son nouveau maillot extérieur pour son 125ème anniversaire

Malgré l'élimination prématurée des Oranje de Memphis Depay à l'Euro, le football reste au cœur de l'actualité néerlandaise et tous les grands clubs d'Eredivisie dévoilent leurs tuniques en vue de la saison 2021-2022. Pour fêter le 125ème anniversaire de sa fondation comme il se doit, Willem II présente un maillot extérieur qui sort de l'ordinaire.

Le club aux trois championnats néerlandais est équipé par Robey depuis la saison 2014-2015. Dès son arrivée, la marque de Rotterdam s'est appuyée sur les couleurs traditionnelles du club au moment d'imaginer ses nouvelles tuniques mais pour la rentrée, les hommes d'Adrie Koster arboreront une tenue bien particulière inspirée du roi Guillaume (Willem en néerlandais) II.

Si le club de Tilbourg rend aujourd'hui hommage à cet ancien roi des Pays-Bas, c'est tout simplement parce que le club était connu sous le nom de Tilburgia avant d'être renommé Willem II en son honneur en 1898. Le roi est lié à cette ville à jamais après y avoir établi ses quartiers généraux durant la Révolution belge de 1830 et c'est donc dans un élan naturel que le club dévoile un maillot aux allures royales.

Comme sur les tenues traditionnelles de Guillaume II, on retrouve une base bleu marine sublimée par une bande en diagonale orange. On retrouve également un col traditionnel sur cette tunique où se distinguent des motifs subtils ton sur ton inspirés du baroque. Enfin, une tenue rendant hommage à un roi nécessite forcément une touche d'or qui se présente ici sur le logo de l'équipementier Robey et le col.