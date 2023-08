National : la FFF recale le dossier de Sedan !

Le couperet est tombé pour Sedan. Si le club des Ardennes avait une chance d’assurer sa survie en National après avoir reçu l’avis consultatif favorable du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ses espoirs ont été annihilés par la Fédération française de football. Ce jeudi, Ouest-France relaye que le Comité exécutif de la FFF a acté la rétrogradation du CSSA en Régional 1 et ce malgré l’arrivée d’un groupe d’investisseurs piloté par l’homme d’affaires Guy Cotret, ancien président d’Auxerre et du Paris FC.

« Notre projet est refusé. C’est une décision incompréhensible. L’équité sportive n’est pas du tout respectée. Je suis très déçu après l’énorme travail qu’on a fourni. C’est dommageable car on avait déjà formé un groupe pour démarrer la saison et on a laminé notre projet sans connaître la moindre explication », a regretté Francis Roumy, président du CSSA à l’AFP. À noter que le maire de Sedan, Didier Herbillon, a annoncé sur les réseaux sociaux que le club ardennais comptait saisir le tribunal administratif pour contester cette décision.

