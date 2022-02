Nice-OM : Jorge Sampaoli est totalement passé à côté

La suite après cette publicité

Les Marseillais avaient beau crier à tout bout de champ que l'objectif du club était de remporter cette Coupe de France, il fallait encore le montrer sur le terrain. Ce mercredi soir, du côté de l'Allianz Riviera, face à l'OGC Nice, pour le compte des quarts de finale de la compétition, les Phocéens se sont fait balader par des Niçois, pourtant mal embarqués.

Les absents, côté Aiglons, n'étaient pas aisés à compter tant il y en avait et l'ouverture du score précoce, par Melvin Bard contre son camp, semblait augurer d'une rencontre facile pour l'Olympique de Marseille. Même avec la composition absolument baroque concoctée par l'entraîneur argentin de l'OM, Jorge Sampaoli. Mais rien ne s'est passé comme prévu.

Des choix tactiques douteux

Privé de Boubacar Kamara, suspendu, El Pelado décidait d'aligner une défense à quatre avec, surprise, William Saliba dans le couloir droit. Un poste évidemment inhabituel pour l'ancien d'Arsenal. Mais ce n'est pas le seul facteur qui a expliqué ses difficultés tant son niveau technique de la soirée était affligeant. Même constat pour Leonardo Balerdi et pour Luan Peres, tous plus ou moins fautifs sur les buts encaissés par l'OM.

Le choix, à nouveau, de positionner Dimitri Payet sur le côté gauche, pose question tout autant. En effet, si le Réunionnais est un formidable joueur de football, son talent balle au pied est proportionnel à sa qualité pour défendre et fermer son couloir. L'âge avançant, il ne peut plus se replier. Tout le monde le sait, sauf Jorge Sampaoli visiblement. Enfin, Valentin Rongier, dans le rôle de sentinelle et donc de lien entre la défense et l'attaque, a montré ses limites.

Certes, l'Argentin a effectué quelques changements à la pause avec la sortie de Leonardo Balerdi et l'entrée de Cedric Bakambu, mais l'OM a encaissé deux buts de plus. « Oui, les changements je les fais parce qu'on perdait deux buts à un, s'il y avait eu deux partout, je ne les aurais pas fait. On n'a pas eu le contrôle. On a fait des changements à la pause, on a failli marquer le 2-2, ça a été plus dur avec le 3-1, on a perdu le contrôle du jeu », s'est étrangement justifié Jorge Sampaoli. Une chose est sûre, ce mercredi soir, il est passé à côté de sa rencontre.