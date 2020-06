FC Barcelone : un intérêt pour Orkun Kökcü

La suite après cette publicité

Après avoir recruté Frenkie de Jong l'été dernier à l'Ajax Amsterdam, le FC Barcelone pourrait aller chercher un nouveau joueur du côté des Pays-Bas au mercato. Celui-ci est cependant moins connu que l'international néerlandais. Il s'agit d'Orkun Kökcü (19 ans), milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam.

Selon Mundo Deportivo, les Blaugranas surveillent de près le profil de l'international Espoirs turc, auteur de 35 matches cette saison pour 3 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Et l'idée de le recruter pour le prêter dans la foulée est étudiée par les dirigeants du club catalan, à l'instar de ce qui a été réalisé pour Emerson. L'intérêt du Barça est également évoqué aux Pays-Bas par RTL Nieuws. LE FCB devra cependant se défaire d'Arsenal et du FC Séville, tous deux intéressés par Orkun Kökcü.