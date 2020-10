Juventus-Naples : un point en moins et défaite sur tapis vert pour Naples !

Prévu le dimanche 4 octobre à 20h45, le match de la troisième journée de Serie A entre la Juventus et le Napoli n'a jamais débuté. Si les Turinois se sont déplacés au stade et ont même sorti leur composition pour la rencontre, celle-ci n'a pas eu lieu. La positivité au Covid-19 de deux des joueurs du Napoli, Eljif Elmas et Piotr Zielinski ainsi que la volonté des instances régionales d'empêcher le départ des Partenopei n'aura pas permis la tenue de cette rencontre.

Cet après-midi, selon Sky Italia, le juge Gerardo Mastrandrea a infligé des sanctions envers le club napolitain, pour violation du protocole de la Fédération italienne de football (FIGC). Un verdict confirmé sur le site officiel de la Vieille Dame. La Juventus se voit octroyer la victoire sur tapis vert (3-0), alors que le Napoli se voit retirer un point au classement. Malgré leurs deux succès en deux rencontres, les joueurs de Gennaro Gattuso ne comptent désormais plus que 5 points. La Vieille Dame profite de l'aubaine et se retrouve troisième, à deux points de l'Atalanta et de l'AC Milan. Une décision lourde qui devrait faire jaser de l'autre côté des Alpes.