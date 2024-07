Droits TV, Ligue 1 : beIN Sports met la pression

Dans l’offre de 100 millions d’euros pour la diffusion d’un match sur deux de Ligue 1 (le choix de la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur deux, hors top 10), BeIN Sports a également ajouté qu’il se réservait cinq matchs du top 10. D’après l’Équipe, le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain figure parmi ces matchs. La chaîne qatarie veut être sûr de pouvoir diffuser l’une des deux rencontres, que ce soit celle à l’Orange Vélodrome, prévu en octobre prochain, ou celle ou Parc des Princes, en mars 2025.

Une décision qui a étonné les clubs du championnat français puisque cela n’existe plus. Avec le système mis en place aujourd’hui, le diffuseur qui a le choix 2 lorsque ces deux affiches sont programmées pourrait en être privé. Des discussions entre DAZN et beIN sont en cours pour déboucher sur une solution et signer définitivement les contrats.