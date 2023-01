OL : le terrible constat de Laurent Blanc et Anthony Lopes après la défaite contre Clermont

La suite après cette publicité

Mais comment l’OL va faire pour s’en sortir ? Voilà une question qui devrait résonner dans les têtes des supporters lyonnais. Après la victoire à Brest pour la reprise du Championnat (2-4), les Lyonnais ont encore cédé à domicile, contre Clermont, pour la septième défaite de la saison en 17 journées. Incapables de faire la différence, les Gones ont été punis en concédant un penalty dans les dernières minutes, alors qu’ils avaient pourtant le match en main (0-1).

«Il y a vraiment, vraiment urgence»

De quoi particulièrement agacer Anthony Lopes, le portier lyonnais. «C’est très compliqué, très compliqué. On avait des occasions, il y a eu des choix devant le but discutables. On doit enchaîner, faire beaucoup mieux, continuer une série pour remonter la pente. Mais là, il n’y avait rien. On n’arrive pas à gagner, mais on ne peut pas perdre, ce n’est pas possible», a-t-il d’abord lâché au micro de Canal +, lui qui avait déjà sauvé plusieurs occasions au cours du match.

Une défaite inacceptable pour le joueur formé au club, qui attend beaucoup plus de ses partenaires. «On accepte beaucoup de choses, à chaque fois que l’équipe adverse a le ballon, on tremble. Il faut montrer autre chose, en tout cas sur la deuxième mi-temps. Il va falloir des mecs de caractère pour relever la tête, il y a vraiment, vraiment urgence. C’est une situation compliquée, il faut s’en rendre compte», a ajouté l’international portugais, lucide.

Laurent Blanc attend des recrues

Un constat justement partagé par le coach lyonnais, Laurent Blanc. «Vu la période que l’on traverse, qui est longue… on doit rebondir et enchaîner, même si le match n’a pas donné ce que j’espérais. Quand il n’est pas possible de gagner, il ne faut pas perdre. On est très déçu pour le club, car on pouvait faire autre chose. Le groupe est dans un état mental très entamé, il n’arrive pas à obtenir de résultat. On n’a pas cette qualité pour tout gagner, mais on n’a pas le bon tempérament et on accepte de perdre un match. C’est terrible. À force, cela use mentalement», a-t-il constaté au micro de Prime Video.

Avant d’évoquer la suite de la saison et demander du renfort au prochain mercato. « On est toujours sur courant alternatif, mais l’état d’esprit n’est pas suffisant. On peut emmener cette qualité avec les joueurs qui vont venir nous rejoindre. On doit améliorer le groupe, avec des joueurs capables d’encadrer les jeunes. Il nous faut des leaders », a ajouté Blanc, alors que le retour de Dejan Lovren est pressenti. Une situation très délicate pour le club lyonnais, qui peine à remonter la pente malgré l’arrivée de Laurent Blanc avant la trêve internationale. La fin de saison sera dure et il faudra se relancer contre Nantes, pour la prochaine journée.