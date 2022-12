L’OL fonce sur Dejan Lovren

La suite après cette publicité

La mode est décidément au retour des anciens à l’OL. Après Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémy Riou cet été, le club s’apprête à accueillir Dejan Lovren (33 ans). Selon les informations de L’Équipe, le Croate, qui a déjà évolué chez les Gones entre 2010 et 2013, est attendu dans les prochains jours. Il doit encore trouver un accord avec le Zenith Saint-Pétersbourg pour se libérer des six derniers mois de contre qu’il lui reste.

Demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, où il formait une solide charnière centrale avec le joueur du RB Leipzig, Josko Gvardiol, Lovren était en négociations depuis plusieurs jours avec la direction lyonnaise. Cette dernière a visiblement obtenu gain de cause, parvenant à convaincre l’expérimenté défenseur de revenir au bercail. Mieux encore, il a déjà passé sa visite médicale ces derniers jours.

À lire

OL : la mise au point musclée de Laurent Blanc sur Bruno Cheyrou et le mercato

Il a déjà passé sa visite médicale

Dejan Lovren faisait partie d’une short-list de défenseurs centraux aux caractéristiques bien déterminées. «Un peu d’expérience, de caractère et d’agressivité, ce sont les trois ingrédients que j’aimerais apporter à ce groupe» précisait hier Laurent Blanc en conférence de presse, lequel attendait en priorité un élément à ce poste clé, capable d’évoluer et d’encadrer le talentueux mais encore jeune Castello Lukeba (20 ans).

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, Bruno Cheyrou avait ciblé le Croate, mais aussi Alexander Djiku (28 ans) et Çağlar Söyüncü (26 ans), tous les deux en fin de contrat en juin, respectivement à Strasbourg et à Leicester. Lovren a déjà porté le maillot lyonnais à 102 reprises pour 3 buts marqués. Arrivé en provenance du Dinamo Zagreb pour 9 M€, il avait quitté l’OL trois ans plus tard pour Southampton contre 10 M€, avant de briller à Liverpool entre 2014 et 2020.